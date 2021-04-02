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إبراهيم عيسى: جنوح السفينة في القناة أوقف قلب العالم الاقتصادي.. وتصريحات بتعويضات مليار دولار لمصر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:13 م
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
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داليا أحمد

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العالم كله يتحدث عن قناة السويس والسفينة الجانحة التي أوقفت الممر الملاحي للقناة لـ6 أيام، حيث أنها أوقفت قلب العالم الاقتصادي والسياسي، مؤكدا أن تعويم السفينة مصري تمامًا.


وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن العامل المصري بهيئة قناة السويس من خلال براعتهم قاموا بتعويم السفينة، مشددًا على أن جميع المراقبين والعالم أقر بأن المصري هو وحده المتسبب في تعويم السفينة، حيث إن هذا أبرز ردود أفعال العالم الإيجابية حول قناة السويس، مشيرًا إلى أن هناك تحقيق قائم بخصوص جنوح السفينة وهي باقية إلى الآن في القناة، وأن هناك تصريحات أن مصر تُطالب بتعويضات تصل لمليار دولار لتعطيل القناة.


وأوضحعيسى"، أن هناك إشادة ونظرة إيجابية من دول العالم لمشهد تعويم السفينة، مستعرضًا مقال "بلومبرج"، والذي أشادت خلاله بقدرة مصر في تعويم السفينة، وفك انسداد القناة، مؤكدا أن النجاح يستحق قيم جديدة للانفتاح في مصر، وأنه يجب الانتباه للنقد والتفكير فيه.

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