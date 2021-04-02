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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يهزم سموحة بدوري سوبر رجال السلة

صدى البلد

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، على نظيره سموحة السكندري والذي يقوده فنيًا أيمن مطراوي، بنتيجة 95 – 85، في إطار الجولة الثانية عشر من الدور الترتيبي لدوري السوبر.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر أهلي الجزيرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "المارد الأحمر" للنقطة رقم 19 يحتل بهم المركز الرابع في الترتيب العام لجدول المسابقة.

ويلتقي "الشياطين الحمر" في الجولة المقبلة مع نادي سبورتنج السكندري، فيما يلعب سموحة مع جاره الاتحاد السكندري.

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