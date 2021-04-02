الأهلي يهزم سموحة بدوري سوبر رجال السلة

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، على نظيره سموحة السكندري والذي يقوده فنيًا أيمن مطراوي، بنتيجة 95 – 85، في إطار الجولة الثانية عشر من الدور الترتيبي لدوري السوبر.





أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر أهلي الجزيرة.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "المارد الأحمر" للنقطة رقم 19 يحتل بهم المركز الرابع في الترتيب العام لجدول المسابقة.



