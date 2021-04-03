مانمناش 4 أيام.. قائد القنطرة عزت عادل يكشف كواليس تحريك السفينة إيفر جرين

قال القبطان شحتة قورة، قائد القاطرة عزت عادل، إن قناة السويس تدار بطريقة عالمية، والمراكب بمجرد دخولها؛ تتم متابعتها عبر مركز الحركة الرئيسية في الإسماعيلية ، وتتابعها المراكز الأخرى فى بورسعيد، والسويس.

وأوضح "قورة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أنه بمجرد علمهم بأزمة جنوح السفينة ايفر جرين؛ تم تكليفهم بالتوجه من بورسعيد إلى موقع السفينة، وتم عمل خلخلة للتربة حولها.





وأشار إلى أنه تم شد الكراكة فى اتجاه الغرب مع 13 قاطرة، على مدار 4 أيام، معقبا "خلال 4 أيام مكناش بننام؛ علشان نحرك ونحلحل السفينة؛ حتى نجاح تحريكها".





ولفت إلى أن شعارات التهليل والنصر والتكبير كانت مع بداية بزوغ الفجر، لافتا إلى أن السفينة كانت بوزن 230 الف طن، وطول 400 متر، وارتفاع 57 مترا، وتحمل نحو 19000 حاوية.





وأكد أن هذا العمل اعجاز تاريخى بكل المقاييس وفى بلدان أخرى كانت سيستغرق حوالى 3 أشهر، مشيرا إلى أن العالم كان لا يتخيل أن رجال قناة السويس سينجحون بهذا الأمر.