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باسل الحيني يكشف أسباب دمج شركات التأمين الحكومية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:05 م
باسل الحيني
باسل الحيني
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حمزة شعيب
كشف باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتتدب، لمجموعة مصر القابضة للتأمين، أسباب دمج شركات التأمين الحكومية عام 2006 في شركتي ( مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة).

وأوضح باسل الحيني خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا الدمج جاء لمنع التنافس بين القطاعات الحكومية وخلق كيان واحد قوي تحت مظلة واحدة.

وأضاف رئيس «مصر القابضة للتأمين»، لدينا "مصر للتأمين" أول شركة مصرية في مجال الممتلكات، لافتا أن محفظة استثمارات المالية للمجموعة تخطت الـ 65 مليار جنيه.

 وأكد الحيني على أهمية إعادة الهيكلة والتحول الرقمي وتحديث الشركات الذي يعد أحد أسباب ثمار تحقيق النتائج المشار إليها فى جميع الأنشطة التأمينية والمالية والفنية والإدارية.

وأكمل:" شركة مصرلإدارة الأصول العقارية تعد صاحبة أكبرمحفظة عقارية مؤسسية كبيرة ومتميزة في مصر وتمتلك النصيب الأكبرمن العقارات ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة الخديوية، لافتا أنه تم تعديل الإيجارات القديمة إلى إيجارات جديدة، وتم استغلال العقارات والأراضي التي تمتلكها الشركة.

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