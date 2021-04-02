هل يشفع سيدنا محمد للجميع يوم القيامة؟ المفتي يجيب

رد الدكتور شوقى علام، مفتي الديار المصرية، على تساؤل، "هل شفاعة رسول الله الكريم يوم القيامة تكون للجميع؟"





وقال علام ، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن شفاعة الرسول- صلى الله عليه وسلم-، تكون لمن أذن له الله- عز وجل-، فالله يقول للرسول "اشفع تشفع".





وأضاف مفتى الجمهورية، أن مرتكب الكبيرة التائب قبل موته ، كمن لا ذنب له، معقبا: "أما عدم التوبة من الذنوب؛ فأمرها معلق بمشيئة الله- عز وجل-".





وأكد مفتى الجمهورية قائلا:" إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نحن طامعين فى رحمة الله عز وجل".