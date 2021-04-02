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توك شو

هل يشفع سيدنا محمد للجميع يوم القيامة؟ المفتي يجيب

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:09 م
شوقى علام مفتى الجمهورية
شوقى علام مفتى الجمهورية
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أسامة علي
رد الدكتور شوقى علام، مفتي الديار المصرية، على تساؤل، "هل شفاعة رسول الله الكريم يوم القيامة تكون للجميع؟"

وقال علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن شفاعة الرسول- صلى الله عليه وسلم-، تكون لمن أذن له الله- عز وجل-، فالله يقول للرسول "اشفع تشفع".

وأضاف مفتى الجمهورية، أن مرتكب الكبيرة التائب قبل موته، كمن لا ذنب له، معقبا: "أما عدم التوبة من الذنوب؛ فأمرها معلق بمشيئة الله- عز وجل-".

وأكد مفتى الجمهورية قائلا:" إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نحن طامعين فى رحمة الله عز وجل".
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