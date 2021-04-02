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فن

إيه الطقم الحلو ده.. محمد الشرنوبي يرتدي سويت شيرت ظهر به عمرو دياب وأحمد حلمي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:22 م
صدى البلد
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سيد احمد
ظهر الفنان محمد الشرنوبى بـ نفس السويت شيرت الذى ظهر به الفنانين عمرو دياب و احمد حلمى.

ونشر الشرنوبى صورة عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر"، وعلق عليها: "ده ايه الطقم الحلو ده ".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة للفنان عمرو دياب وهو يرتدي سويت شيرت بسيط  باللون الأبيض وصورة أخرى للفنان أحمد حملي بنفس السويت شيرت مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحمل سويت شيرت عمرو دياب وأحمد حلمي توقيع AllSaintsr، 125 يورو أي ما يقرب من 2302 جنيه مصري .

وصادف أن ظهر أحمد حلمي بالسويت شيرت، في فيديو نشره مع زوجته منى زكي عبر Tik Tok، وفي نفس اليوم ظهر الهضبة  في صور جمعته مع الكاتب أيمن بهجت قمر والمحلن محمد يحيى.

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