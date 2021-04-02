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رياضة

شباب بلوزداد يفوز على مازيمبي ويقصيه خارج دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق شباب بلوزداد الجزائري، على نظيره "تي بي مازيمبي" الكونغولي، بهدفين دون مقابل، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الفريقان تبادلا السيطرة، وأضاعا عدد من الفرص، لكن دون أن يهزا شباك أي منهما، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكانت أخطر فرص الشوط الأول عن طريق زولا مهاجم مازيمبي الذي سدد كرة برأسه من متابعة للضربة الحرة التي نفذها زميله في الدقيقة 44، لكنها علت مرمى شباب بلوزداد.

وفي الشوط الثاني، نجح أمير سعيود لاعب النادي الأهلي السابق، في تسجيل الهدف الأول لشباب بلوزداد الجزائري في الدقيقة 84 بضربة رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 86، نجح يوسف بشو في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، ليؤكد انتصار الفريق الجزائري، ويقصي مازيمبي من البطولة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد شباب بلوزداد للنقطة السادسة في المركز الثاني في المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد مازيمبي عند نقطتين فقط في المركز الرابع والأخير.
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