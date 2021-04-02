أسامة نبيه: مواجهة المولودية صعبة.. وواثقون بقدرات لاعبي الزمالك

أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة مولودية الجزائر المقرر لها مساء غد السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف المدرب العام للزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك، أن الفريق سيخوض المباراة للفوز فقط لأنه لا بديل أمام الزمالك سوى الحصول على الثلاث نقاط من أجل التمسك بأمل التأهل لدور الثمانية.





وأعرب أسامة نبيه عن ثقته في قدرات لاعبي الزمالك على تحقيق الفوز في مباراة الغد، مشيدا بالروح التي ظهر عليها اللاعبون في التدريبات استعدادا للقاء المولودية.



