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توك شو

اتبهدلت في الدنيا.. أسامة منير يكشف تفاصيل صادمة عن طفولته

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:27 م
أسامة منير
أسامة منير
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شيرين عادل
قال الإعلامى أسامة منير، إنه انخرط بمجال العمل منذ الصغر وذلك منذ الثانوية العامة، لافتا إلى أنه عمل تاجر بسوق الخضروات ، وأدوات كهربائية ، وتاجر سيارات ، والطيران ، لافتأ إلى أنه مر بتجارب عدة.

وأوضح " منير " ، خلال استضافته ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc  ، أنه عمل ب الكثير من المهن معقبا " انا اتبهدلت فى الدنيا والذى استفاد بها من فوائد ومميزات خاصة أن لديه قناعة بأن من لا يجازف ويعمل ويحاول فى هذا العالم ويمتلك الإصرار لن يصل إلى هدفه أو يحقق طموحه .

وأشار إلى أن الانسان المحارب هو من يصل فى النهاية إلى حلمه ، لافتأ إلى أن عمله كمذيع راديو كان آخر ما يتوقع للعمل به خاصة أنه لم يكن هدفأ له منذ البداية  .

ولفت إلى أن اخيه كان يعمل بمهنة الطيران فتعلق وقتها بهذه المهنة وطلب من والده هذا الأمر معقبأ " والدى وقتها قالى لو اشتغلت مش هديك مصروفك وهتعيش بمرتبك  "..
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