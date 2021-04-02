لطيفة ابن زياتين: كتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب" له بعد رمزي ورسالة إنسانية عميقة

أعربت لطيفة ابن زياتين، الفائزة بجائزة زايد للأخوة الإنسانية عام 2021، عن سعادتها البالغة بلقاء المستشار محمد عبد السلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الانسانية ، مؤكدة أنه رجل تجله كثيرا، فهو يعمل يوميا من أجل السلام، تحدثنا عن تجاربنا، لقد كان لقاءا رائعا.





وأضافت خلال لقاءها الأمين العام للأخوة الإنسانية، لقد أهدانى فى هذه المناسبة كتابه الخاص عن وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.



