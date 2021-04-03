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توك شو

أخبار التوك شو.. مفتي الجمهورية: المبادرات الرئاسية تدخل ضمن باب "الرحمة مقصد الإسلام".. وزير الآثار يعلن مفاجآت بـ موكب المومياوات الفرعونية

السبت 03/أبريل/2021 - 08:42 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات والملفات الهامة نرصد أبرزها فى التقرير  التالى:

رد الدكتور شوقى علام، مفتي الديار المصرية، على تساؤل، "هل شفاعة رسول الله الكريم يوم القيامة تكون للجميع؟"

كشف الفنان الكبير خالد الصاوي، تفاصيل حياته الشخصية ومرضه النفسي.

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية،أنه كلما اقترب الإنسان من ربه كلما تفاعل الكون معه وحدث بينهما إنسجام. 

قال عبد الله طلعت، سائق الحفار الأشهر في معركة هيئة  قناة السويس لتحريك السفينة الجانحة، إنه فوجئ أثناء ذهابه لعمله الأسبوع الماضي، برؤية جنوح السفينة ايفر جرين، وتم رفع حالة الطوارئ، وطلب الهيئة حفارًا لإخلاء الرمال حول السفينة لتحريكها.

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن مصر أمَّنت خطة وقائية محكمة للتعامل مع جائحة كورونا، بداية من توفير اللقاحات وإعطائها للفرق الطبية، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، وتدشين الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة الخاص بالتسجيل للحصول عليه.

فاجأت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر، مذيعات، برنامج "أنا وأختى" بـ"صينية فطير وجبنة قديمة" على الهواء، معقبة:" والله ما عملتها لجوزي".

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن فكرة نقل المومياوات الملكية الفرعونية بدأت منذ عام 2017 عندما تم الاستعداد للمتحف القومى للحضارة، مؤكدا أنه تأثر بفكرة نقل المومياوات فى متحف باريس باستقبال ملكى عن طريق استقبالها بطلقات نارية، وسجاد أحمر. 

عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا، كشف عن اتهام اليونان لـ تركيا بتسهيل عمليات هجرة اللاجئين غير الشرعيين إلى أوروبا.

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إنه يتم الإعداد لموكب نقل المومياوات منذ عامين.

ثمن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، المبادرات الرئاسية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذا المجتمع المدنى الذى يتحمل المسئولية مع الدولة.
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