أخبار التوك شو.. مفتي الجمهورية: المبادرات الرئاسية تدخل ضمن باب "الرحمة مقصد الإسلام".. وزير الآثار يعلن مفاجآت بـ موكب المومياوات الفرعونية

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن مصر أمَّنت خطة وقائية محكمة للتعامل مع جائحة كورونا، بداية من توفير اللقاحات وإعطائها للفرق الطبية ، ثم أصحاب الأمراض المزمنة ، وتدشين الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة الخاص بالتسجيل للحصول عليه.





فاجأت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر، مذيعات، برنامج "أنا وأختى" بـ"صينية فطير وجبنة قديمة" على الهواء، معقبة:" والله ما عملتها لجوزي".





قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن فكرة نقل المومياوات الملكية الفرعونية بدأت منذ عام 2017 عندما تم الاستعداد للمتحف القومى للحضارة، مؤكدا أنه تأثر بفكرة نقل المومياوات فى متحف باريس باستقبال ملكى عن طريق استقبالها بطلقات نارية، وسجاد أحمر.





عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا، كشف عن اتهام اليونان لـ تركيا بتسهيل عمليات هجرة اللاجئين غير الشرعيين إلى أوروبا.



