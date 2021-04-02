خبير أمن معلومات: التعليم الإلكتروني فاشل والتكنولوجيا تخلق مشاكل

أكد الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، أن التعليم عن بعد فشل وهناك مطالب بالعودة للدراسة بالمدارس، مؤكدًا أن التكنولوجيا دائمًا ليست حلا، ولا بد التفكير كثيرًا قبل استخدام التكنولوجيا، مشددًا على أن التكنولوجيا هي أداة لحل مشكلة وليست وسيلة للتعليم والغرض الأساسي منه.

وأضاف "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الجانب التربوي في التعليم الالكتروني غائب والتواصل بين الطالب والمدرس لا بد أن يكون وهو مهارات مطلوبة، معقبًا: "التكنولوجيا تخلق مشاكل وليست حل ويجب فهم تأثيرها قبل استخدامها".

وأشار "الجندي"، الى أن شهادة جوجل وتدريباتها ستوفر العمل بسهولة في شركات عديدة، وتؤهل للمشاركة في سوق العمل، مؤكدًا أن الجامعات والتعليم في المدارس يخرج عنها طالب قادر على العيش بثقافة ومعرفة، بينما الشهادات الأخرى ينتج عنها طالب يبحث عن الأموال، مشيرًا إلى أن نظم المعلومات لم تلغ شيئًا وستلغي الإنسان الصانع.