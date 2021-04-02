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رياضة

بعد ضمان التأهل لأولمبياد طوكيو.. محمد مصطفى يحصد ذهبية تصفيات إفريقيا/ أوقيانوسيا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:53 م
صدى البلد
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محمد سمير
حصد محمد مصطفي لاعب منتخب مصر للمصارعة ذهبية تصفيات إفريقيا/ أوقيانوسيا  بعد تأهله الي دورة الألعاب الأولمبية باليابان بعد وصوله الي نهائي تصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وتغلب مصطفي علي الجزائري بشير سيد ازارا، ليحصل  محمد مصطفي علي الميدالية الذهبية.

واكتسح مصطفي في مباراة نصف النهائي نظيره ادوارد لويس لاعب منتخب جنوب افريقيا بنتيجة 12-2  ليصعد الي المباراة النهائية بجدارة.
 
وكان مصطفي افتتح مشواره بالبطولة بالفوز علي محمد سكندر لاعب منتخب تونس بنتيجة 8-0 ليصعد لمواجهة بطل المغرب عزيز بوليم الذي فاز عليه بنتيجة 3-0.
 
وتقام التصفيات في مدينة الحمامات التونسية في الفترة من ٢ وحتى ٤ أبريل المقبل.

ويتأهل أول وثاني كل وزن مباشرة في هذه التصفيات لأولمبياد طوكيو.

وتضم قائمة المنتخب في المصارعة الحرة كلا من جمال عبد الناصر وزن ٥٧ كجم وفتحي طارق وزن ٦٥ كجم وعمرو رمضان وزن ٧٤ كجم وخالد مسعود وزن ٨٦ كجم وحسام مرغني وزن ٩٧ كجم وضياء جودة وزن ١٢٥ كجم.

بينما يضم منتخب المصارعة الرومانية كلا من هيثم فهمي وزن ٦٠ كجم ووائل حمدي وزن ٧٧ كجم ومحمد متولي وزن ٩٧ كجم وعبد اللطيف منيعوزن ١٣٠ كجم.

وتضم قائمة منتخب السيدات كلا من ندى مدني وزن ٥٠ كجم وإيمان جودة وزن ٥٧ كجم وإيناس خورشيد وزن ٦٨ كجم وسمر حمزة وزن ٧٦ كجم.

الجدير بالذكر أن مصر كانت قد حجزت اول مقاعدها في الاولمبياد عن طريق محمد إبراهيم كيشو بعد حصوله على المركز الخامس في وزن ٦٧ ببطولة العالم للكبار.

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