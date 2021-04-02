السعودية: إيران جزء من المنطقة ومستعدون للتقارب والشراكة بـ شرط

كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن شرط المملكة لحدوث تقارب وشراكة مع إيران في المستقبل، وهو التوقف عن أنشطتها المزعزعة ، وسلوكها العدواني، مؤكدا أن طهران جزء من المنطقة.





وقال بن فرحان ، في حوار مع شبكة "سي إن إن": من المستحيل أن يحدث تقارب دون معالجة التهديدات الخطيرة التي تقوم بها طهران من خلال دعم الإرهابيين والجماعات المتطرفة.





وأضاف وزير الخارجية السعودي ، خلال حواره مع الشبكة الأمريكية ، أن "المملكة تركز على تحقيق الرخاء المستدام للمواطنين، وأن ذلك لا يمكن تعزيزه إلا من خلال الاستقرار في المنطقة.



