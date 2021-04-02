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رياضة

تعادل مثير بين سموحة والمقاصة في الدوري الممتاز

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:29 م
صدى البلد
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محمد سمير
اقتنص فريق سموحة نقطة التعادل من مضيفه مصر للمقاصة، بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، في الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.

تقدم محمد عبد المنعم، مدافع سموحة، في الدقيقة (42)، ولكن باسم مرسي أدرك التعادل لصالح مصر للمقاصة في الدقيقة (51).

واتسمت الدقائق الأخيرة بالإثارة بعدما سجل باسم مرسي هدفًا ثانيًا للمقاصة في الدقيقة (88)، ولكن الحكم محمد يوسف ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، لوجود خطأ في بداية اللعبة.

وخاض المقاصة اختباره الأول مع مدربه الجديد محمد عبد العظيم "عظيمة"، ورفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد سموحة مع مدربه أحمد سامي إلى 23 نقطة في المركز الثامن.
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