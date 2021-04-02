تعادل مثير بين سموحة والمقاصة في الدوري الممتاز

اقتنص فريق سموحة نقطة التعادل من مضيفه مصر للمقاصة، بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، في الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.





تقدم محمد عبد المنعم، مدافع سموحة، في الدقيقة (42)، ولكن باسم مرسي أدرك التعادل لصالح مصر للمقاصة في الدقيقة (51).





واتسمت الدقائق الأخيرة بالإثارة بعدما سجل باسم مرسي هدفًا ثانيًا للمقاصة في الدقيقة (88)، ولكن الحكم محمد يوسف ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، لوجود خطأ في بداية اللعبة.



