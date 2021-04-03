ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الدلتا الجديدة.. مشروع عملاق يغير خريطة الزراعة في مصر

السبت 03/أبريل/2021 - 01:34 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي، تفاصيل جديدة في مشروع الدلتا العملاق، مؤكدا أنه مشروع يغير خريطة الزراعة في مصر بتكلفة 400 مليار جنيه بالقرب من منطقة الضبعة.

وأكد مصيلحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج من سيزرع المليون، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن الهدف الأساسي من المشروع تحقيق التنمية المستدامة ودعم المنتج المصري، مشيرا إلى أن العالم اجمع يواجه تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

وأضاف مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي، أن قطاع الزراعة من أهم أعمدة الاقتصاد وظهر هذا الأمر جليا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يضرب العالم، مشيرا إلى أن دول كثيرة في العالم فكرت في إعادة رسم إستراتيجية القطاع الزراعي.

وتابع مصيلحي، أنه تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة وهذا المشروع يساعد على التوسع الأفقي ويضيف من 2 مليون إلى 2 ونصف مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مستشار وزير الزراعة: مشروع "الدلتا الجديدة" يوفر آلاف فرص العمل.. فيديو

مصيلحي : مشروع الدلتا الجديدة هدفه التوسع الأفقي والنهوض بالزراعة .. فيديو

زراعة مليون فدان.. تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة.. فيديو

موقع استراتيجي .. تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة لزراعة مليون ونصف فدان .. فيديو

رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى: مصر تعيد استخدام المياه أكثر من 3 مرات

مشروع الدلتا الجديدة.. الزراعة: التكلفة المبدئية لتوصيل خط المياه للمشروع 20 مليار جنيه.. وخبير: يستفيد منه 10 ملايين مواطن.. والزراعيين: يساهم فى زيادة الصادرات الزراعية

ترشيحاتنا

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم السبت 3-4-2021.. فيديو

رغم حصوله على اللقاح الروسي.. إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 3 إلى الجمعة 9 إبريل 2021

أول تعليق من أحمد فتحي على أزمته مع بيراميدز ورحيله عن النادي

العريس ساب الفرح والفرقة غرقت.. حكيم يكشف أغرب موقف تعرض له

اختطاف قس على الهواء مباشرة في هايتي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور

خبير ملكي يرد على إدعاءات ميجان ماركل بتقييد العائلة المالكة البريطانية لحريتها

طريقة عمل الشكلمة خطوة بخطوة