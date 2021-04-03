الدلتا الجديدة.. مشروع عملاق يغير خريطة الزراعة في مصر

كشف الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي، تفاصيل جديدة في مشروع الدلتا العملاق، مؤكدا أنه مشروع يغير خريطة الزراعة في مصر بتكلفة 400 مليار جنيه بالقرب من منطقة الضبعة.





وأكد مصيلحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج من سيزرع المليون، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن الهدف الأساسي من المشروع تحقيق التنمية المستدامة ودعم المنتج المصري، مشيرا إلى أن العالم اجمع يواجه تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.





وأضاف مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي، أن قطاع الزراعة من أهم أعمدة الاقتصاد وظهر هذا الأمر جليا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يضرب العالم، مشيرا إلى أن دول كثيرة في العالم فكرت في إعادة رسم إستراتيجية القطاع الزراعي.





وتابع مصيلحي، أنه تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة وهذا المشروع يساعد على التوسع الأفقي ويضيف من 2 مليون إلى 2 ونصف مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر.