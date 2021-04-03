جامعة حلوان: معرض الكتاب مقام وسط أجواء من الإجراءات الاحترازية

تقيم جامعة حلوان فعاليات المعرض السنوي الخامس للكتاب والذي تنظمه الإدارة العامة للمكتبات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة.





صرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن المعرض الخامس للكتاب يقام وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من إرتداء الكمامات الطبية والحفاظ علي مسافات التباعد الاجتماعي وأعمال التعقيم التي تجري بصفة دورية حرصا علي سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.





وأشار إلى أن معرض الكتاب بالجامعة يشهد اقبالا من الطلاب من مختلف الكليات وكذا أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين لاقتناء الكتب في مختلف العلوم التي تثري العقل والفكر، حيث يتميز معرض كتاب هذا العام بتنوع دور النشر المشاركة فيه والتي تصل إلي ١٨ دار نشر .

اقرا ايضا جامعة حلوان : المعارض الفنية لطلاب الفنون تؤهلهم لسوق العمل

وتنتهى فعاليات المعرض يوم الأحد القادم الموافق 4 أبريل حيث كان قد انطلق الأحد الموافق 14 مارس 2021 .





وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو أثناء المعرض.



