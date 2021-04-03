الزراعة: الكارت الذكي يضمن حقوق الفلاحين.. فيديو

قال محمد يوسف، المنسق العام لمنظومة الكارت الذكي بوزارة الزراعة، إن من أهم مميزات كارت الفلاح الذكي هو صرف قروض ميسرة للفلاح.





أضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء على إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات الجمهورية، وتعميم المنظومة في جميع أنحاء ومناطق الجمهورية.





وأشار المنسق العام لمنظومة الكارت الذكي بوزارة الزراعة، إلى أن المنظومة تهدف إلى تحويل البطاقة الورقية للفلاح لكارت ذكي، مؤكدا أن هذا الكارت سوف يحافظ على حقوق الفلاح، في مشكلة صرف الأسمدة من الجميعات الزراعية.





وأوضح أن كارت الفلاح ميزة للفلاحين في سهولة الحصول على مستلزمات الإنتاج بكل سهولة ويسر من خلال المنافذ الجديدة، التي سيتم افتتاحها بجميع المحافظات بجانب الجمعيات الزراعية الموجودة والقرى، كما يوفر الكارت الدعم المادي، أو أي مميزات يمكن أن يحصل عليها الفلاح، ويتم صرفها على الفور من خلال فروع البنك الزراعي المنتشرة بالمحافظات.



