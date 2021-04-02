البحرين تواصل أرقامها القياسية وتسجل 1074 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الجمعة عن تسجيل 1074 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية منها 274 حالة لعمالة وافدة، و 760 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 40 حالة قادمة من الخارج.





وأوضحت الوزارة في بيان لها انها قامت بإجراء 17835 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية.





وسجلت الوزارة أيضا وفاة 4 حالات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 527.



