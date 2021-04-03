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محافظات

5 قري بدمياط تستقبل القوافل الطبية العلاجية خلال إبريل

السبت 03/أبريل/2021 - 02:01 ص
قوافل طبية
قوافل طبية
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زينب الزغبي
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  إستئناف عمل القوافل الطبية العلاجية في ظل الظروف التى تمر بها البلاد ،وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات .

 أوضحت" المحافظ" أن هناك ٥ قرى مستهدفة بخطة شهر أبريل الجاري وذلك بعدد ٤ مراكز بالمحافظة، إذ تم عقد قافلة طبية بقرية كفر سعد البلد التابعة لمركز ومدينة كفر سعد يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع .

وأضافت ،ان الخطة تضمنت أيضًا عقد قافلة بقرية الركابية بمركز كفر البطيخ يومي الأربعاء والخميس (7 و8 إبريل ٢٠٢١) وأخرى بقرية أبو جريدة بمركز فارسكور يومي الأربعاء والخميس الموافقين(١٥،١٤ إبريل المقبل) ، كما من المقرر تنفيذ قافلة بقرية البستان بمركز دمياط يومى الأربعاء والخميس (٢٢،٢١ إبريل)، وأخيرًا قافلة بقرية العباسية بمركز كفر سعد يومى الأربعاء والخميس (٢٩،٢٨ إبريل ٢٠٢١).
 
نوهت المحافظ الى أن القوافل تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين و بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لافتة الى انها ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية , بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الكاملة بالتحاليل والأشعة ،وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية.

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