المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يقيم حفل تأبين الفنان العالمي عادل نصيف

نظم المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي مساء اليوم حفل تأبين للفنان العالمي الدكتور عادل نصيف "سفير الفن القبطي"، بحضور أسرة الراحل وعدد من أحبائه من رجال الفن القبطي والصحافة.





وألقي نيافة الانبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي كلمة الافتتاح ونعى فيها الدكتور عادل نصيف وقدم العزاء لأسرته وكل محبيه، وذكر كيف أن الفنان نشأ في أسرة طيبة وأحب الفن منذ صغره وتخصص في رسم الأيقونة القبطية والموزاييك والجداريات التي ملأت كنائس العالم، وكان خير سفير للروح المصرية القبطية.





وقدم الأنبا إرميا العزاء لزوجته السيدة ليديا يوسف وابنتيه ساندرا وسارة وأخوة الراحل الكريم.





وعقب كلمة الأنبا إرميا تم تقديم بعض الكلمات من الأقرباء والأصدقاء والصحفيين ومحبي الفن القبطي، ذكروا فيها بعض الأعمال الصالحة التي قام بها الراحل، وأكدوا على جهده الكبير ودوره البارز اللذين قدمهما في إثراء فن الأيقونة القبطية والجداريات في تاريخ طويل من الإبداع والتميز أكثر من ثلاثين عاما فأستحق أن يحظى بلقب "سفير الفن القبطي" في عديد من المعارض والمحافل الفنية المحلية والعالمية.





وفي نهاية الحفل قدم نيافة الأنبا إرميا شهادة تقدير لروح الفنان عادل نصيف، كما قدمت جريدة المشاهير وجريدة صوت بلادي شهادات تقدير لروح الفنان الراحل.





من ناحية أخرى، تلقى نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح (سينوفارم) المضاد لفيروس كورونا المستجد، على أن يتلقى نيافته الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.





وأكد نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي أهمية التسجيل لتلقي اللقاحات ضد فيروس كوفيد - ١٩ الذي توفره المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة من خلال وزارة الصحة المصرية.





وأعلن دير السيدة العذراء بجبل أخميم اعتذاره عن استقبال الزوار وطالبي الخلوة من يوم الاثنين وحتى الخميس من كل أسبوع.





وذكر بيان صادر اليوم عن دير السيدة العذراء بجبل أخميم أنه سيسمح بالزيارة للمشاركة في صلاة القداسات أيام الجمعة والسبت والأحد فقط بنظام الحجز المسبق.





ونوه البيان إلى ضرورة التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية بكل دقة وذلك حرصا على سلامة الجميع.



