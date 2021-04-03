أخبار التوك شو.. حريق في مستشفى.. واقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.. وحقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لكورونا

تناولت برانج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة، نرصد في التقرير التالي أهم وأبرز تلك الموضوعات.









عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد حريقا يشبّ في مشفى.. والأطباء لم يغادروه ليكملوا عملية جراحية.









كشف الدكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، تفاصيل موكب المومياوات الملكية، مؤكدا أن الحدث ينقل عبر ٤٠٠ قناة تليفزيونية.









عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا، يكشف ماذا يحدث للحيوانات والطيور عند شرب الكحول والمخدرات، مثل الحشيش، وكذلك الأشجار والفاكهة التي لها تأثير مخدر.









قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إنه يتم الإعداد لموكب نقل المومياوات منذ عامين.









قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن فكرة نقل المومياوات الملكية الفرعونية بدأت منذ عام 2017 عندما تم الاستعداد للمتحف القومى للحضارة، مؤكدا أنه تأثر بفكرة نقل المومياوات فى متحف باريس باستقبال ملكى عن طريق استقبالها بطلقات نارية، وسجاد أحمر.









قال الإعلامى محمد الباز، إن اقتحام الكونجرس الأمريكى مؤخرا لن يكون الأخير فالإمبراطورية الأمريكية يبدو أنها ستعانى من اضطرابات عديدة، لافتا إلى أنه تم إغلاق مبنى الكونجرس منذ دقائق بسبب تهديد خارجي دون أن تفصح المصادر عن نوع هذا التهديد.









أعلنت فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إصابة شرطيين صدمتهما سيارة قرب مبني الكابيتول.









وجه الدكتور عمرو عبدالباقي استشاري أمراض القلب في مستشفى جونز هوبكنز في أمريكا، نصائح مهمة للمواطنين، بشأن الحفاظ على صحة القلب، مؤكدا أن تناول طعام صحي أمرا في غاية الأهمية.









أجاب الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن عدد من الأسئلة المهمة التى تلقاها من المتابعين.









قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن مصر أمَّنت خطة وقائية محكمة للتعامل مع جائحة كورونا، بداية من توفير اللقاحات وإعطائها للفرق الطبية، ثم أصحاب الأمراض المزمنة، وتدشين الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة الخاص بالتسجيل للحصول عليه.



