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أخبار العالم

لبنان.. إصابة سمير جعجع بفيروس كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:51 م
إصابة سمير جعجع بفيروس
إصابة سمير جعجع بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت الدائرة الإعلامية التابعة لحزب القوات اللبنانية، الجمعة، إصابة رئيس الحزب، سمير جعجع، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال حزب القوات اللبنانية في بيان: "شعر رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع بعوارض طفيفة، وبعد استمرارها ولو طفيفة لمدى 3 أيام متواصلة، خضع لفصح PCR مع عقيلته النائبة ستريدا جعجع، فأتت نتيجة الدكتور جعجع إيجابية".

كما أعلنت الدائرة الإعلامية للحزب، إصابة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني الذي كان مشاركا في احتفالية أسبوع الآلام بفيروس كورونا.

وطمأن جعجع المحازبين والأصدقاء والأحباء جميعهم بأنه بألف خير، وحتى العوارض الطفيفة بدأت بالزوال.
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