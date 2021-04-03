وزير الرياضة يهنئ أبطال المنتخب القومي للمصارعة الرومانية بعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى أبطال المنتخب القومي للمصارعة بعد الأداء الرائع بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد والمقامة بتونس خلال الفترة من ١-٤ ابريل ٢٠٢١.





ونجح اللاعب هيثم فهمي ميزان ٦٠ ك في حصد الميدالية الذهبية والبطاقة المؤهلة للاولمبياد بعد مباريات قوية مع أبطال الجزائر وتونس ونامبيا، ونجح اللاعب محمد مصطفي ميزان ٨٧ ك في التاهل الحصول علي الميدالية الذهبية والبطاقة المؤهلة للأولمبياد بعد التغلب على أبطال المغرب وتونس وجنوب إفريقيا، ونجح عبداللطيف منيع ميزان ١٣٠ ك في التغلب علي بطلي الجزائر وتونس وحصد الميدالية الذهبية والبطاقة المؤهلة للأولمبياد.





وبذلك يكون المنتخب القومي للمصارعة الرومانية نجح في الحصول علي ٤ بطاقات موهلة للاولمبياد من اصل ٦ بطاقات

وهم ( هيثم فهمي ميزان ٦٠ ك تأهيل قاري - كيشو ميزان ٦٧ ك تأهيل عالمي - محمد مصطفي ميزان ٨٧ ك تأهيل قاري - عبداللطيف منيع ميزان ١٣٠ ك تأهيل قاري ).





ووجه وزير الشباب والرياضة ببذل أقصي جهد لباقي اللاعبين من المصارعة النسائية والحرة التي ستخوض مبارياتها يومي السبت والأحد، متمنيًا لهم النجاح في الحصول علي البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.



