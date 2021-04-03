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رئيس شركة فاركو: مدينة الدواء تساعد في ضبط الأسعار

السبت 03/أبريل/2021 - 03:00 ص
مدينة الدواء
مدينة الدواء
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محمد القاضى
قال الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو، إن مدينة الدواء سوف تمكن مصر من انتاج الكثير من أنواع الأدوية، موضحا أن مدنية الدواء تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط.

وأضاف "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدواء يعتبر سلعة استراتيجية وأساسية، حيث تعتبر أمن استراتيجي مصري.

وأشار إلى أن  مصر خاضت تحدي توفير الدواء منذ 5 سنوات، عندما توجهت الدولة لعلاج مصابي فيروس سي، موضحا أن سعر الكيلو من المادة الخام للدواء يصل سعرها إلى مليون دولار.

وأكد رئيس مجلس إدارة فاركو، أن الطاقة الإنتاجية لمدينة الدواء كبيرة، ومختلفة، حيث يصل حجم سوق الدواء في مصر يصل إلى 80 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن مدينة الدواء سوف تساعد في ضبط أسعار الدواء ومنع السوق السوداء للدواء في مصر.
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