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توك شو

اتحايلوا عليا.. أسامة منير يكشف أغرب شكوى عاطفية فى برنامجه

السبت 03/أبريل/2021 - 12:24 ص
أسامة منير
أسامة منير
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شيرين عادل
قال  الإعلامى أسامة منير،  إن  برنامجه الإذاعى أنا والنجوم  وهواك " لم يرغب فى البداية من من  خوض تجريته معقبأ " اتحايلو عليا علشان اعمله "  خاصة أنه كان خائف وموضوعات الحب ستستغرق شهرين على الأكثر وتنتهى ولم يسمعه أحد. 

وأوضح " منير"، خلال استضافته ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، أن أكثر شكوى عاطفيه يواجهها فى برنامجه تغير أحد الأطراف بعد الزواج وتبدل الأحوال واهمال الرجل لزوجته ، والعنف ضد المرأة، مؤكدأ أنه لم يكن يتخيل نجاح برنامجه الإذاعى مؤكدا " نمت وصحيت بقيت ستار " ، وأشار إلى أنه لم يكن يصدق هذا النجاح.

وأشار إلى أنه بمجرد تلقيه المحادثة الهاتفية فى برنامجه يحدد على الفور المستوى الثقافى والبيئى للمستمع ويذهب معه إلى ثقافته ويندمج معه وتأخذ المحادثة المجرى الطبيعى للمحادثة.

ولفت إلى أنه يستمع بعناية للمتحدث حتى الوصول إلى نقطة هامة يريدها وهو الوصول لكافة التفاصيل لربطها ببعضها البعض، مشيرأ إلى أن دراسته بعلم الاجتماع والأبحاث العلمية ساعدته كثيرأ فى حل مشاكل المستمعين فى برنامجه الإذاعى.
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