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رياضة

بطل العالم للمصارعة يفشل في بلوغ تصفيات أولمبياد طوكيو

السبت 03/أبريل/2021 - 02:20 ص
صدى البلد
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محمد سمير
تبخرت آمال جايدن كوكس، بطل العالم، في الفوز بثاني ميدالية أولمبية في مسيرته بالمصارعة، حتى قبل أن تبدأ التصفيات الأمريكية للأولمبياد، اليوم الجمعة، بعد أن أخفق في التأهل لوزن 97 كيلوجرام، في المصارعة الحرة للرجال.

وتحول المصارع البالغ عمره 26 عاما، والفائز بميدالية برونزية في وزن 86 كيلوجراما، في ألعاب ريو 2016، قبل أن يتوج بطلا للعالم في 2018 و2019، إلى المنافسة في وزن 97 كيلوجرام في 2020.

وقال الاتحاد الأمريكي للمصارعة، في بيان "أخفق جايدن كوكس في التأهل لهذا الوزن، ولن يشارك في التصفيات الأمريكية".

ويمثل استبعاد كوكس من التصفيات مفاجأة، حيث كان من المرشحين للفوز بميدالية في ألعاب طوكيو.

وفاز كوكس في 26 مباراة متتالية، ولم يخسر منذ يوليو 2018.
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