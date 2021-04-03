راعي كنيسة بالأقصر يتبرع بوجبات طعام ومبلغا ماليا لأسرة بدون مأوى.. صور

تجسيدًا لروح الوحدة الوطنية السائدة بين جموع المصريين والنسيج الوطني الواحد ومدى الود بين المسلم والقبطي، تبرع القس هارون صموئيل، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بوجبات طعام ومبلغ مالي، لأسرة مكونة من أب وثلاثة أبناء يفترشون الشارع بعد أفتقارهم لمأوى أو مسكن.





تعود الواقعة لاضطرار أحمد الشافعي، 50 عامًا وبناته الثلاثة حسناء 18 عامًا، دعاء 16 سنة، وآية 10 سنوات، لافتراش الشارع بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، بعد مرض الأب إثر إصابته بالغضروف وصعوبة عودته للعمل، كما رفضت أسرة زوجته المتوفية استقبال البنات الثلاثة، إلى جانب رفض شقيقته إقامته وبناته بذات المنزل بسبب حدوث مشكلات بين أطفال الأب وشقيقته، حسبما قال الأب.



