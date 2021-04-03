أطباء يتحدون الموت.. جراحون ينهون عملية قلب مفتوح رغم احتراق المستشفى

في مهمة بطولية، نجح فريق طبي في مستشفى روسي في إتمام عملية جراحية بنجاح وهي عملية قلب مفتوح لمريض بينما كان رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق خطير اجتاح سقف المبنى القديم.





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم إجلاء أكثر من 120 شخصًا ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في مستشفى "بلاغوفيشتشينسك" في شرق روسيا، واستمرت العملية بفضل توصيل كابل كهربائي للطوارئ إلى غرفة العمليات في الطابق الأرضي حيث أبقى رجال المطافئ الدخان بعيدًا.





وبعد إتمام العملية بنجاح تم إجلاء مريض القلب في وقت لاحق، وقال الجراح الرئيسي فالنتين فيلاتوف إن فريقه كان عليه إنقاذ هذا الشخص وأنهم فعلوا كل شئ كان من الممكن تقديمه، وشارك ثمانية أطباء وممرضات في العملية التي استغرقت ساعتين وبدأت قبل اندلاع الحريق مباشرة.





وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن المستشفى شُيِّد عام 1907 في العهد القيصري، وانتشر الحريق كالبرق عبر الأسقف الخشبية، ويُعتقد أن ماس كهربائي أشعل النار.





وقالت الطبيبة أنتونينا سمولينا أنه لم يكن هناك ذعر بين العاملين بالمستشفى، فيما أشاد حاكم منطقة أمور، فاسيلي أورلوف، بالكفاءة المهنية للفريق الجراحي ورجال الإطفاء لإخماد الحريق، نظرا لأنها المستشفى الوحيد في المنطقة الذي يحتوي على وحدة أمراض قلب متخصصة.