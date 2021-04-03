جوارديولا: اتخذت قرار رحيل أجويرو عن مانشستر سيتي.. ولا يمكننا تعويضه

أكد الإسباني بيب جوارديولا، أنه من اتخذ قرار رحيل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو عن فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤكدًا صعوبة التعاقد مع بديل له.









وأضاف:" لم يكن الأمر سهلًا، لكنه أيضًا لم يكن صعبًا لأنه لدي علاقة جيدة مع أجويرو، اتخذنا القرار الأمثل للنادي.. إنه أمر بسيط، ولكننا مازال لدينا شهرين معًا، لقد خاض حصتين تدريبيتين منذ ذلك القرار وكان مذهلًا."





وتابع:" أجويرو سيساعدنا منذ الآن وحتى نهاية الموسم، الوضع المالي الحالي صعب على النادي وجميع الأندية، لا يمكننا التعاقد في الوقت الحالي مع مهاجم لتعويض أجويرو.





وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن الأسبوع الماضي عن رحيل سيرجيو أجويرو عن الفريق بنهاية عقده.

وقال جوارديولا مدرب السيتي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" بالطبع كان قرارًا صعبًا، كان قرارًا صعبًا عندما قررت نفس الأمر مع جو هارت عندما قدمت للفريق، لم يكن يستحق ذلك، ولكنني اتخذت القرار كمدير فني.. عليً اتخاذ القرارات."