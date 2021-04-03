خلال استضافته مع منى الشاذلى.. أسامة منير يكشف تفاصيل صادمة فى طفولته.. ويوضح أغرب شكاوى عاطفية فى برنامجه

حل الإعلامى أسامة منير ضيفأ مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc وتحدث حول طفولته ودخوله المجال الإعلامى وكواليس برنامجه الإذاعي أنا والنجوم وهواك.





اتحايلوا عليا.. أسامة منير يكشف أغرب شكوى عاطفية فى برنامجه





قال الإعلامى أسامة منير، . إن برنامجه الإذاعى أنا والنجوم وهواك " لم يرغب فى البداية من من خوض تجريته معقبأ " اتحايلو عليا علشان اعمله " خاصة أنه كان خائف وموضوعات الحب ستستغرق شهرين على الأكثر وتنتهى ولم يسمعه أحد .





وأوضح " منير " ، خلال استضافته ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، أن أكثر شكوى عاطفيه يواجهها فى برنامجه تغير أحد الأطراف بعد الزواج وتبدل الأحوال واهمال الرجل لزوجته ، والعنف ضد المرأة ، مؤكدأ أنه لم يكن يتخيل نجاح برنامجه الإذاعى مؤكدا " نمت وصحيت بقيت ستار " ، وأشار إلى أنه لم يكن يصدق هذا النجاح .





وأشار إلى أنه بمجرد تلقيه المحادثة الهاتفية فى برنامجه يحدد على الفور المستوى الثقافى والبيئى للمستمع ويذهب معه إلى ثقافته ويندمج معه وتأخذ المحادثة المجرى الطبيعى للمحادثة .





ولفت إلى أنه يستمع بعناية للمتحدث حتى الوصول إلى نقطة هامة يريدها وهو الوصول لكافة التفاصيل لربطها ببعضها البعض ، مشيرأ إلى أن دراسته بعلم الاجتماع والأبحاث العلمية ساعدته كثيرأ فى حل مشاكل المستمعين فى برنامجه الإذاعى .





شكلى كان وحش.. أسامة منير يكشف تفاصيل فشله فى هذا الأمر









أوضح الإعلامى أسامة منير، إن أخيه كان يعمل بمهنة الطيران، فتعلق وقتها بهذه المهنة، وطلب من والده هذا الأمر، معقبأ " والدى وقتها قالى لو اشتغلت مش هديك مصروفك وهتعيش بمرتبك "..





وأوضح " منير " ، خلال استضافته ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، أنه بعد فترة من عمله ب شركة طيران عانى من قلة الأموال معقبأ " بعد فترة من شغلى فلست خصوصأ أن الشركة كانت فى الدقى وأنا من مصر الجديدة " ، لافتأ إلى أنه لم يكن يعلم أن والده كان قد اتفق مع صاحب الشركة أن يعطيه علاوة صغيرة حتى يستطيع أن يتحمل أعباء التنقلات والمواصلات العامة يوميأ ..





ولفت إلى أنه فكرة الهجرة لديه جاءت وهو فى مرحلة الجامعة وترك عمله وقام بقتح شركة ولكنه فشل كافة أمواله مؤكدأ " كان شكلى وحش ساعتها خصوصأ أنى مخسرتش فلوسى بس ولكن فلوس عيلتى " .





وتابع أن بعد فترة فشل انشاء شركته قام بالعمل فى شركة توزيع أغذية وتوريد الخضروات لشركات الطيران وقام ب التجول ب سوق روض الفرج وقام بمشاركة أحد التجار فى بضاعته وقام بشراء البضائع يوميأ ولكن بعد ذلك عرف والده تفاصيل وظيفته ورفض عمله وطالبه بتركها خاصة بعد تحول طباعه ..









اتبهدلت في الدنيا.. أسامة منير يكشف تفاصيل صادمة عن طفولته





قال الإعلامى أسامة منير، إنه انخرط بمجال العمل منذ الصغر وذلك منذ الثانوية العامة، لافتا إلى أنه عمل تاجر بسوق الخضروات ، وأدوات كهربائية ، وتاجر سيارات ، والطيران ، لافتأ إلى أنه مر بتجارب عدة.





وأوضح " منير " ، خلال استضافته ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc ، أنه عمل ب الكثير من المهن معقبا " انا اتبهدلت فى الدنيا والذى استفاد بها من فوائد ومميزات خاصة أن لديه قناعة بأن من لا يجازف ويعمل ويحاول فى هذا العالم ويمتلك الإصرار لن يصل إلى هدفه أو يحقق طموحه .





وأشار إلى أن الانسان المحارب هو من يصل فى النهاية إلى حلمه ، لافتأ إلى أن عمله كمذيع راديو كان آخر ما يتوقع للعمل به خاصة أنه لم يكن هدفأ له منذ البداية .





ولفت إلى أن أخيه كان يعمل بمهنة الطيران فتعلق وقتها بهذه المهنة وطلب من والده هذا الأمر معقبأ " والدى وقتها قالى لو اشتغلت مش هديك مصروفك وهتعيش بمرتبك".



