ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسامة ربيع رئيس يكشف موعد نتائج التحقيقات مع السفينة الجانحة وجنسية القبطان

السبت 03/أبريل/2021 - 02:30 ص
قناة السويس
قناة السويس
Advertisements
عادل نصار
كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، آخر تطورات التحقيقات مع السفينة الجانحة في قناة السويس، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة منذ يومين ومستمرة ليومين مقبلين.

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، أن التحقيقات تتم من قبل لجنة مشكلة من هيئة قناة السويس ممثلة من خمس أعضاء، متابعا أنه منهم إدارة قانونية وتحركات وهندسية وقبطيين ومرشدين وهى مجموعة مختصة بالأمر بشكل مباشر.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك جهاز "فيدي أر" يعرف وهو مثل الصندوق الأسود في الطائرات المدنية بدأ تفريغ المعلومات التي فيه ويتم أخذ رأي قبطان المركب

وأكد ربيع، أن حب المصريين وثقتهم كانت أكبر دافع لنا لإنهاء أزمة السفينة، مشيرا إلى أن هناك خطة حقيقية لتطوير قناة السويس خلال الفترة المقبلة.

فيما الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة هل قبطان السفينة الجانحة مصري؟، قائلا :"لا هندي، وفريق عمل السفينة من الهند أيضا".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بث مباشر .. مؤتمر صحفي لرئيس هيئة قناة السويس حول السفينة الجانحة

قناة السويس: لا وجود لأي إصابات أو وفيات أو تلوث بسبب السفينة الجانحة

رئيس قناة السويس: قبطان السفينة الجانحة هو المسئول عن الواقعة

رئيس قناة السويس: السفينة أعطت أول مؤشر إيجابي منذ تعويمها..والتكريك أسفلها يعمل 24 ساعة

التعاون الإسلامي تشيد بجهود مصر في تعاملها مع أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

فعلناها في 6 أيام.. رئيس قناة السويس: تعويم السفينة الجانحة في أي مكان بالعالم يحتاج شهور

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة درية أحمد .. اعتزلت الفن مبكرا بسبب ابنتها سهير رمزى .. وكادت أن تموت مسمومة بسببها

احذر من هواتف ابنائك.. جروب سري على إنستجرام لجذب المراهقات للانتحار

العراق... الموصل تشهد عملية ولادة نادرة لطفل بثلاث أعضاء تناسلية

البصل يسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3 - 4 - 2021

هل يجوز الصيام بعد نصف شعبان كل اثنين وخميس أو لكفارة نذر أو لقضاء فوائت رمضان؟

موعد مباراة الأهلي والمريخ اليوم والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور

خبير ملكي يرد على إدعاءات ميجان ماركل بتقييد العائلة المالكة البريطانية لحريتها

طريقة عمل الشكلمة خطوة بخطوة