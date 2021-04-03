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أسامة ربيع: تعويم السفينة الجانحة تم بأيدي مصرية

السبت 03/أبريل/2021 - 02:18 ص
قناة السويس
قناة السويس
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عادل نصار
رد الفريق أسامة ربيع، على الشائعات المتداولة أن الكراكة الهولندية هي من قامت بتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وقال ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، أن ما تم في تعويم السفينة الجانحة بأيدي مصرية، مضيفا أن 15 قاطرة و2 كراكة يعملون في الأزمة وقطارة واحدة فقط هولندية والباقي مصريين.

فيما كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، آخر تطورات التحقيقات مع السفينة الجانحة في قناة السويس، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة منذ يومين ومستمرة ليومين مقبلين.
وأضاف ربيع، أن التحقيقات تتم من قبل لجنة مشكلة من هيئة قناة السويس ممثلة من خمس أعضاء، متابعا أنه منهم إدارة قانونية وتحركات وهندسية وقبطيين ومرشدين وهى مجموعة مختصة بالأمر بشكل مباشر.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك جهاز "فيدي أر" يعرف وهو مثل الصندوق الأسود في الطائرات المدنية بدأ تفريغ المعلومات التي فيه ويتم أخذ رأي قبطان المركب
وأكد ربيع، أن حب المصريين وثقتهم كانت أكبر دافع لنا لإنهاء أزمة السفينة، مشيرا إلى أن هناك خطة حقيقية لتطوير قناة السويس خلال الفترة المقبلة.

فيما الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة هل قبطان السفينة الجانحة مصري؟، قائلا :"لا هندي، وفريق عمل السفينة من الهند أيضا".

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