دراسة: السمنة قد تصيب صاحبها بالاكتئاب

وجدت بعض الدراسات الحديثة ان هناك سمة علاقة بين السمنة وحالات الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق.

العلاقة بين السمنة والاكتئاب

اقرأ أيضا

أخصائي تغذية يقدم نصائح جوهرية لتخسيس الارداف

تشير دراسة أجريت على الفئران إلى أن تناول نظام غذائي غني بالدهون قد يعطل الدائرة العصبية المكتشفة حديثًا في الدماغ والتي تتحكم في الحالة المزاجية والشهية، إن الجمع بين عقارين يعملان في هذه الدائرة لا يقلل فقط من علامات القلق لدى الحيوانات ولكنه يؤدي أيضًا إلى فقدان الوزن.

وفقدت الحيوانات الوزن بعد العلاج ليس فقط لأنها تأكل أقل ولكن أيضًا لأنها تفضل المزيد من الأطعمة الصحية.







وفقا لما نشره موقع mediacl news today، أنه بحلول عام 2030 ، يتوقع الخبراء أن ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة سوف يعانون من السمنة، وذلك لان هناك روابط معروفة بين السمنة ومجموعة واسعة من الأمراض الجسدية ، بما في ذلك داء السكري من النوع 2، ارتفاع ضغط الدم التهاب المفصل الروماتويديم، وبعض أشكال السرطان، ومع ذلك ، هناك أيضًا علاقة معقدة ثنائية الاتجاه بين السمنة والأمراض العقلية.

وفقًا لتقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، 43٪ من البالغين في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا فأكثر والذين يعانون من الاكتئاب يعانون أيضًا من السمنة، هناك أيضًا ارتباط بين المرض العقلي بشكل عام والسمنة.

زيادة الوزن من الآثار الجانبية المعروفة للعديد من الأدوية المضادة للاكتئاب، على العكس من ذلك ، تشير الأبحاث إلى أن السمنة يمكن أن يكون لها تأثير نفسي على الأشخاص مما يجعلهم عرضة للاكتئاب.