لن ولم يحدث.. رئيس المتحف القومي للحضارة يكشف تفاصيل جديدة عن الموكب لأول مرة

قال أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إن هناك العديد من القصص والروايات للمومياوات المنتقلة، مضيفا: هناك قصص مأساوية وآخرى تشعرك بالفخر.





وأضاف "غنيم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن المتحف القومي سيستخدم أساليب عرض جديدة وفريدة من نوعها لتوضح وتكشف للعالم عن قصص الملوك المختلفة، لافتا إلى أن الزائرين سيتمكنون من معرفة قصة المومياء عن طريق بطاقة تعارف ومن خلال الهاتف.





وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إلى أن الاحتفال سيكون ملحمة تاريخية، فهو سيضم عدد من الفنانين الكبار، بالإضافة إلى أغنية صممت خصيصا للحدث، وأيضا سيكون هناك أوركسترا خاصة للاحتفال، مشدددا على أن الاحتفال لن ولم يحدث في العالم.