على طريقة عصابة 100 وش.. نصابة عالمية أدعت أنها وريثة ملياردير

بعد سنوات من خداعها الجميع بأنها شخصية ثرية في نيويورك، تم افتضاح حقيقة امرأة محتالة تظاهرت بأنها ثرية لترتكب عدد من الجرائم المالية في الولايات المتحدة على مدار عدة أعوام سابقة.





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، احتجزت سلطات الهجرة الأمريكية امرأة محتالة تدعى "آنا سوروكين" سُجنت بتهمة ارتكاب جرائم مالية بينما كانت تتظاهر بأنها شخصية اجتماعية ثرية في نيويورك.





وتم اعتقال آنا سوروكين، التي ادعت أنها شخصية مزيفة تسمى آنا ديلفي، في 25 مارس، وتواجه الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا تهمة الترحيل إلى وطنها ألمانيا بعد إطلاق سراحها من السجن في فبراير.





وكانت قد أدينت في أبريل 2020 بالسرقة من البنوك والفنادق، بعد أن جمعت أكثر من 200 ألف دولار، وقال متحدث باسم وكالة الهجرة والجمارك إن سوروكين محتجزة في سجن مقاطعة في ولاية نيو جيرسي، ولكن لم يتم إعطاء مزيد من التفاصيل.





أما عن حياتها الشخصية فـ سوروكين، وهي مواطنة ألمانية، تجاوزت مدة تأشيرة دخولها إلى الولايات المتحدة، وتم إبعاد الوريثة الألمانية المزيفة آنا سوروكين بعد الحكم عليها في المحكمة العليا في مانهاتن في 9 مايو 2019 بعد إدانتها الشهر الماضي بتهم متعددة تتعلق بالسرقة.





وكانت قد أفادت صحيفة نيويورك بوست أن سوروكين أبلغت سلطات الهجرة في نيويورك في 25 مارس بأنها سترحل وكان من المقرر ترحيله إلى ألمانيا في اليوم التالي ، لكنها ظلت في الولايات المتحدة .





ليس من الواضح ما إذا كانت سوروكين تتحدى فكرة الترحيل ولم يرد المحامي الخاص بها حتى الآن، ولكنها حافظت على الاستمرار في عمليات الاحتيال لعدة سنوات.





واستخدمت أيضا وثائق مالية مزورة للحفاظ على التمثيلية والتي مكنتها من الحصول على قرض سحب على المكشوف بقيمة 100000 دولار من أحد البنوك، بعدما خدعت الجميع أنها وريثة ملياردير.





وتمت إدانتها بـ 8 تهم حتى الآن، وحكم عليها بالسجن لمدد تتراوح بين 4 و 12 عاما ، لكن أطلق سراحها بشروط في فبراير، وحظيت قصتها باهتمام دولي في عام 2018.