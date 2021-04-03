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الصحة العالمية: ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا بإقليم شرق المتوسط

السبت 03/أبريل/2021 - 02:19 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال أحمد المنظرى،  المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك ارتفاع بأعداد إصابات ووفيات كورونا باقليم شرق المتوسط  وهناك 14 دولة من أصل 22 سجلت ارتفاع ملحوظ .

وأوضح "المنظرى" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  الجمعة فى مصر والمذاع عبر فضائية  mbc مصر، أنه كان فريق تكون من 43 خبير قاموا بزيارة الصين خلال 28 يوم وزاروا المختبرات المركزية فى ووهان الذى نشأت منه إصابات كورونا ، ووصلوا إلى الفرضية الأهم أن الفيروس مصدره حيوانى فى الخفافيش وانتقل منهم عبر وسيط حيوانى إلى  الانسان خلال الفترة التى سبقت الاعلان الأول عن الحالات فى 2019  وانتشر فى الصين إلى دول العالم   ، مؤكدأ انه لا توجد حتى الآن أعراض مختلفة بسبب الفيروس الأصلى ولكن من حيث شدة الأعراض فهى مشابهة للفيروس الأصلى .

وأشار إلى أن اقليم شرق المتوسط حوالى 133 دولة رصدت هذه التحورات وهناك 15 دولة رصدته أيضأ سواء النوع الولحد أو الأربعة أنواع المعروفة وكانت المنظمة منذ اليوم الأول عن انتشار هذه التخورات عكفوا على دراسة هذه التحورات واللجان الفنية فى كل جولة لتعزيز قدراتها المخبرية 

  ولفت إلى ان هناك تفاوت فى نسب الاصابات والوفيات بنسب 3% وحوالى 5% بنسب الوفيات وكذلك الأربع أسابيع ماضية كان هناك ارتفاع ومقلق فى دول العالم . 

وتابع  أن  أهم الأسباب التى أدت لزيادة أعداد الوفيات والإصابات هى زيادة عدد الفيروسات المتحورة جراء فيروس كورونا والتى تنتشر بسرعة مقارنة ب الفيروس الأصلى وكذلك عدم الالتزام ب تطبيق الاجراءات الاحترازية نتيحة الاطمئنان زيادة عن اللزوم عن قلة الإصابات  من وجهة نظزهم .

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