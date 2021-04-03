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توك شو

حكيم يروي قصة تحوله من طالب في الأزهر إلى مطرب في شارع محمد علي

السبت 03/أبريل/2021 - 01:23 ص
حكيم
حكيم
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إسراء صبري
روى المطرب حكيم عن حكاية تحوله من طالب أزهري إلى مطرب في شارع محمد علي، قائلا: حبي للموسيقى هو السبب في تحولي إلى مطرب شعبي..كنت بروح دايما شارع محمد علي عشان أتفرج على المطربين والفنانين".

وأضاف "حكيم" خلال برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون إي"،:" أنا من أول الفنانين االلي عملوا دويتو غنائي مع مطربين عالميين، موضحا:"كنت ماضي مع شركات عالمية وهي السبب في وجود هذا التواصل".

وأوضح أنه أول مصري يغني في الأولمبياد بعد أم كلثوم، قائلا:" دا شرف وكنت بفكر أني اعتزل بعدما شاركت في الأولمبياد.

وأشار إلى أنه يتواجد باستمرار في البلد ومازال له أصدقاء هناك.
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