حكيم يروي قصة تحوله من طالب في الأزهر إلى مطرب في شارع محمد علي

روى المطرب حكيم عن حكاية تحوله من طالب أزهري إلى مطرب في شارع محمد علي، قائلا: حبي للموسيقى هو السبب في تحولي إلى مطرب شعبي..كنت بروح دايما شارع محمد علي عشان أتفرج على المطربين والفنانين".





وأضاف "حكيم" خلال برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون إي"،:" أنا من أول الفنانين االلي عملوا دويتو غنائي مع مطربين عالميين، موضحا:"كنت ماضي مع شركات عالمية وهي السبب في وجود هذا التواصل".





وأوضح أنه أول مصري يغني في الأولمبياد بعد أم كلثوم، قائلا:" دا شرف وكنت بفكر أني اعتزل بعدما شاركت في الأولمبياد.





وأشار إلى أنه يتواجد باستمرار في البلد ومازال له أصدقاء هناك.