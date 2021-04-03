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توك شو

مكنتش أعرف أنها كورونا..حكيم: أصيبت بـ كورونا مرتين

السبت 03/أبريل/2021 - 01:06 ص
حكيم
حكيم
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إسراء صبري

كشف المطرب حكيم، عن أنه أصاب مرتين بكورونا، قائلا" كورونا جاتلي السنة اللي فاتت وأنا في إيطاليا بس مكنتش أعرف أنها كورونا".

وأضاف "حكيم" خلال حواره ببرنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون إي": "الدكتور لما كشف عليا قال أن دا فيروس وكتبلي أدوية خافض للحرارة، موضحا: "كنت بتحرك وبروح واجي وبتعامل مع الكل وأنا معرفش أني مصاب بكورونا".

واوضح أنه إلتحق بمدرسة الراهبات، موضحا:"المدرسة كانت مشتركة لحد الصف السادس الإبتدائي".

وأوضح ، أنه بعد التوجه إلى الغناء تحول من مدرسة الراهبات إلى إعدادي عام، وبعدها درس في الازهر، مضيفا:"أنا خريج أزهر".
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