مدير ورشة يستلم راتبه الأخير 91,500 عملة معدنية

عالم السيارت ملئ بالعديد من الحكايات والروايات الغريبة والتي كان آخرها قصة غريبة تتعلق بمدير ورشة سيارات A-OK Walker الأمريكية، والذي حصل على آخر راتب له على هيئة 91,500 بنس معدني مغطى بالشحم المتسخ .





من الواضح أن أندرياس فلاتين مدير الورشة السابق غادر عمله بعد مشادة من نوع ما مع الإدارة، والتي قررت دفع آخر راتب له بقيمة 915 دولار على هيئة آلاف العملات المعدنية الصغيرة المشحمة.





وصرح فلاتين إن الخلاف بينه وبين الورشة متعلق بجداول العمل التي لا تتفق مع مواعيد مدرسة ابنه، خاصة خلال وباء الكورونا، ورفض رئيسه السماح بجدول عمل أكثر مرونة، ما دفعه للاستقالة في نهاية العام الماضي وحصوله على راتبه الأسبوعي بعد أشهر من التأخير.





وتقع الورشة في ولاية جورجيا الأمريكية، وتشتهر بشكل خاص بصنع سيارات موستنج المستخدمة في فيلم Trouble With the Curve ضمن منتجات أخرى رياضية في عالم السيارات.





قال فلاتن "هذا شيء صبياني لا يجب القيام به" موضحًا إنه ترك وظيفته في A OK Walker Autoworks في Peachtree City في نوفمبر واضاف إنه كان مدينًا على الشركة بالشيك النهائي وواجه صعوبة في الحصول عليه، حتى أنه لجأ إلى وزارة العمل في جورجيا لتلقي المساعدة.





وقالت صديقة فلاتن ، أوليفيا أوكسلي، إنها تأمل أن تلقي قصة صديقها الضوء على الطريقة التي يُعامل بها الناس معاملة سيئة للغاية من قبل أرباب عملهم وقالت إن الزوج توقف عن الغضب وينظر إلى الفعل التافه من ضوء إيجابي.