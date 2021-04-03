ضبطية قضائية ... رئيس جامعة القاهرة يوضح خطوات التصدى للمعاهد غير المرخصة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت ، إن مصر تمتلك قوة تعليمية كبرى تتطور بشكل سريع لافتأ إلى أن الطلب على التعليم كثير جدأ فى مصر لأن الأسرة المصرية لديها إيمان شديد بأهمية الحصول على الشهادات الجامعية .





وأوضح " الخشت " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الجمعة فى مصر والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أنه يتم مقاومة المعاهد الغير المرخصة ب الطرق القانونية ، والضبطية القضائية وتنفيذ أحكام القانون وطالما وجد الإصرار للقضاء عليها فأن ذلك سيتحقق .





وأشار إلى أن جامعة القاهرة دورها متعدد ومن أهم أهدافها خدمة المجتمع والإنسانية لافتأ إلى أن الجامعة تمتلك 17 متشفى جامعى تخدم الصعيد ، الدلتا والوادى وأهالى سيناء لافتا إلى أن ذلك الأمر على رأس أولويات جامعة القاهرة ويظهر ذلك ب تدشين أكبر مستشفى للاستقبال والطوارئ فى الشرق الأوسط بالقصر العينى على مساحة 7 آلاف متر وفق الكود العالمى لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بتكلفة 100 مليون جنيه.