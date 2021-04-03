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مرأة

3 ابريل ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ونصيحة الأبراج لك

السبت 03/أبريل/2021 - 06:00 ص
الابراج
الابراج
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أسماء عبد الحفيظ
برج الحمل، من الأبراج التى تتميز بالشغف والتميز،يمكنك التعرف على أصحاب هذا البرج بسهولة لما يتمتعون به من عفوية وطيبة، فكثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، الجمعة 3 ابريل ، وفقا لعلم الأرقام.
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مواليد 3 إبريل 
تقول خبيرة الأبراج إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 3 أبريل فإن ذلك يعني أن لديك موهبة في العلاقات والاتصالات الاجتماعية.. أنت أيضا عاطفي وطموح وبحاجة دائمة للحركة، لكنك تميل للاندفاع والتشتت.

نصيحة 
وقدمت عبير نصيحة تقول فيها : هذا العام قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.
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