عبد المنعم سعيد يكشف سبب ارتفاع أسعار البترول وقفزه 5 دولارات

قال الكاتب الصحفى عبد المنعم سعيد، إن ارتفاع أسعار البترول 5 دولارات يشير بدوره لغلق قناة السويس وأهمية المجرى الملاحى لها والتى جذبت الاهتمام العالمى وأعادت التفكير الجيوسياسى المصرى خاصة أن مصر تربط بين الثلاث قارات وعبقرية المكان، وخلقت أقصر الطرق بين الشرق والغرب خلال 160 سنة الماضية.





وأوضح "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الجمعة فى مصر والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن قناة السويس وأهميتها لمصر والاقتصاد العالمى، لافتأ إلى أن حادثة تحريك السفينة خلق تهديد قيمة عليا لدى المجتمع الدولى خاصة أنه تعطيل لشريان حيوى لكافة دول العالم نظرأ لأهمية المجرى الملاحى لقناة السويس .





وأشار إلى أن حادثة جنوح السفينة كان حدثا جديدا عايشته مصر لم يحدث فى أى دولة بالعالم، لافتأ إلى أن كان هناك إعلام عالمى كان بعضه معادى وبدأ بإلقاء اتهامات بمجرد حدوث جانحة السفينة .





وتابع أنه ركز على إدارة أزمة الدولة المصرية والقيادة السياسية التى تابعت ب دقة لمستجدات جنوح السفينة ايفر جرين ، لافتأ إلى أنه لم يتم وضع الإدارة المسئولة عن إدارة جنوح السفينة تحت ضغط ولكن كان هناك كثيرأ من الثقة ب النفس بهذا الامر تلاه فرحة شديدة وفخر لدى المصريين .



