بايدن: التقدم الاقتصادي الذي حققناه قد يتراجع

أفاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن الولايات المتحدة خلقت في مارس أكبر عدد لفرص العمل الجديدة منذ 7 أشهر، لكنه حذر من أن التقدم في التعافي الاقتصادي قد يتراجع.





وقال بايدن، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة متوجها إلى الأمريكيين: "أمامنا طريق طويل يجب قطعه".





وذكر بايدن أن عدد فرص العمل خارج قطاع الزراعة ارتفع خلال مارس بواقع 916 ألفا ما يمثل أكبر زيادة منذ أغسطس 2020.





وأضاف الرئيس الأمريكي: "تزامنا مع هذا الخبر الرائع علي الإدلاء بتصريح واضح ومباشر للشعب الأمريكي يتمثل في أن التقدم الذي قمنا بعمل كبير من أجل تحقيقه يمكن أن يتراجع".



