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الصحة: لدينا القدرة على تطعيم 12.5 مليون مواطن في 25 يوما

السبت 03/أبريل/2021 - 01:22 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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حمزة شعيب
أكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان، ومساعدها للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، أنه من الممكن زيادة أعداد المراكز الصحية إلى 5 الالف مركز بما يمكن من تطعيم 12.5 مليون مواطن خلال 25 يوما حال زيادة حالات التسجيل.

وتابع مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:" عدد الوحدات الصحية المخصصة لتطعيمات المواطنين ضد فيروس كورونا سيرتفع إلى 339 مركز يوم الأحد المقبل للتغلب على ظاهرة التزاحم التى شهدتها الأيام الماضية.

ونوه إلي أن محافظة القاهرة بمفردها ستزيد أعداد مراكزها بواقع 40 مركزا جديدا لتطعيمات كورونا، موضحا أن أعداد المسجلين على الموقع الرسمى لتلقي تطعيمات كورونا يبلغ 800 ألف مواطن

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155448 حالة حتى اليوم.
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