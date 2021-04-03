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الصحة: 800 ألف مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا.. فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 01:35 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، ومساعدها للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، إن عدد من سجلوا للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا حتى الآن، بلغ حوالي 800 ألف شخص، مناشدا المواطنين التسجيل للحصول على اللقاح.

وتابع مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:" عدد الوحدات الصحية المخصصة لتطعيمات المواطنين ضد فيروس كورونا سيرتفع إلى 339 مركز يوم الأحد المقبل للتغلب على ظاهرة التزاحم التى شهدتها الأيام الماضية.

ونوه إلي أن محافظة القاهرة بمفردها ستزيد أعداد مراكزها بواقع 40 مركزا جديدا لتطعيمات كورونا، موضحا أن أعداد المسجلين على الموقع الرسمى لتلقي تطعيمات كورونا يبلغ 800 ألف مواطن

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155448 حالة حتى اليوم.
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