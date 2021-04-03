هيثم عرابي: وكلاء بعض لاعبي الزمالك تواصلوا معي لانتقالهم للأهلي

كشف هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أنه خلال تواجده مع القلعة الحمراء جاء إليه وكلاء بعض لاعبي الزمالك وعرضوا عليه الانضمام إلى الأهلي.





وأوضح عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن بعض الوكلاء التابعين للاعبي الزمالك جاءوا إليه خلال تواجدوا في الأهلي وعرضوا عليه ضم لاعبيهم إلى الأهلي ورغبة اللاعبين في الانضمام إلى القلعة الحمراء.





وتابع :"إثنين من هؤلاء اللاعبين ليسوا متواجدين في صفوف الزمالك حاليًا".





وأشار إلى أن الأهلي بريء من وضع أي مخطط لكهربا لفسخ عقده مع الزمالك، موضحًا أن اللاعب من الأساس كان لديه رغبة من سنوات في العودة للأهلي.