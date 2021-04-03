هيثم عرابي: الأهلي سيفوز على المريخ السوداني

أكد هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالأهلي أن فرص الأهلي أكبر للفوز على المريخ السوداني اليوم السبت بدوري أبطال افريقيا.
وأوضح عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الأهلي أفضل من الناحية الفنية والبدنية وفرصه هي الأكبر.
وأشار إلى أن مباراة الزمالك ستكون صعبة للغاية وحال التغلب على المشاكل التي كانت قائمة من قبل سيتمكن من تحقيق الفوز على مولودية الجزائر.
كما أكد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد لفريق الزمالك على أهمية مباراة مولودية الجزائر المقرر لها اليوم باستاد 5 جويلية في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وشدد على أن هناك تركيز من لاعبي الفريق لتحقيق الفوز غدا.
وأضاف أن جميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة للغاية وهناك حالة من التفاؤل داخل المعسكر بتحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط للتمسك بأمل التأهل لدور الثمانية للبطولة.
وشدد المدرب المساعد على صعوبة المباراة ولكنه أكد على ثقته في قدرات لاعبي الزمالك على تخطي عقبة بطل الجزائر.