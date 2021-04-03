هيثم عرابي: الأهلي سيفوز على المريخ السوداني





وأوضح عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الأهلي أفضل من الناحية الفنية والبدنية وفرصه هي الأكبر.



وأشار إلى أن مباراة الزمالك ستكون صعبة للغاية وحال التغلب على المشاكل التي كانت قائمة من قبل سيتمكن من تحقيق الفوز على مولودية الجزائر.





كما أكد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد لفريق الزمالك على أهمية مباراة مولودية الجزائر المقرر لها اليوم باستاد 5 جويلية في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وشدد على أن هناك تركيز من لاعبي الفريق لتحقيق الفوز غدا.





وأضاف أن جميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة للغاية وهناك حالة من التفاؤل داخل المعسكر بتحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط للتمسك بأمل التأهل لدور الثمانية للبطولة.





وشدد المدرب المساعد على صعوبة المباراة ولكنه أكد على ثقته في قدرات لاعبي الزمالك على تخطي عقبة بطل الجزائر.

أكد هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالأهلي أن فرص الأهلي أكبر للفوز على المريخ السوداني اليوم السبت بدوري أبطال افريقيا.