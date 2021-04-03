من أكبر فروع الدواء فى العالم.. رضوى المنير تشرح أهمية مدينة الدواء

قالت رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء، إن مدينة الدواء صرح إنتاجى ضخم وله طاقة إنتاجية عالية ، مضيفة أن هيئة الدواء صممت بطريقة تواكب التطورات العالمية وبمساحة ضخمة وخطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.

تابعت "رضوى المنير"،خلال مداخلتها الهاتفية مع عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"،أن بيت الدواء تعتمد بشكل كبير على أحدث القنيات التكنولوجية وليس العنصر البشرى وكل هذا سيؤهلها بأن تكون من اكبر الفروع الدوائية على مستوى العالم، لافتة أن المصنع يتم تأسيسه بوجود عدد كبير من خطوط الإنتاج لأدوية كثير خاصة بالجهاز التنفسى وأدوية لعلاج السكر والقلب والأوعية الدموية ومحاليل وصبغات أشعة.

أوضحت "رضوى المنير"، أن سوق الدواء المصرى وصلت مبيعاته فى 2020 ل 125 مليار جنيه وكان تصنيع المصرى منه 88 % ، منوهة إلى أن سوق الدواء المصرى ينمو على مدار الأربع سنين السابقة وذلك يعكس فكرة الحكومة المصرية بالتوسع الأفقى فى أكثر من خط.

أضافت "رضوى المنير"،أن تعدد خطوط الإنتاج سينعكس على السوق فى أكثر من مجال وهو أنه سيوفر إحتياجات السوق والإكتفاء الذاتى بالإضاف إلى تحسين المستوى الإقتصادى ،وذلك سيعمل على دمج فكرة التكلفة بالجودة المتوسطة بصناعة مصرية ، مضيفة ان الحكومة الآن تعمل على بث مبادرة لتشجيع الشركات العالمية لتصنيع منتجات الدواء فى مدينة الدواء المصرية.