تنشيط السياحة: أطلقنا 150 حملة توعية من بينها "اكتشف مصر"

علق أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، علي موكب نقل المومياوات الذي ينتظره الجميع خلال ساعات.





وقال يوسف خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر الأولي المصرية:" "عملنا بكل جد لمدة حوالي سنتين، لإقامة احتفالية نقل المومياوات، والحقيقة هي احتفالية بأكثر من ذلك".





وتابع:" الدولة عملت بكل جهد لتطوير المحاور الرئيسية في كل مكان ورفع كفاءة الميادين ومنها ميدان التحرير وبحيرة عين الصيرة وغيرها، مردفا:"فخور جدا ببلدي وأهل بلدي، وسعيد بهذا الحدث الكبير".





وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة :"أطلقنا 150 حملة توعية بأهمية الترويج السياحي من بينها حملة "اكتشف مصر".