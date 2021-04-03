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تنشيط السياحة: أطلقنا 150 حملة توعية من بينها "اكتشف مصر"

السبت 03/أبريل/2021 - 04:00 ص
المهندس احمد يوسف
المهندس احمد يوسف
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حمزة شعيب
علق  أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، علي موكب نقل المومياوات الذي ينتظره الجميع خلال ساعات.

وقال يوسف خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر الأولي المصرية:" "عملنا بكل جد لمدة حوالي سنتين، لإقامة احتفالية نقل المومياوات، والحقيقة هي احتفالية بأكثر من ذلك".

وتابع:" الدولة عملت بكل جهد لتطوير المحاور الرئيسية في كل مكان ورفع كفاءة الميادين ومنها ميدان التحرير وبحيرة عين الصيرة وغيرها، مردفا:"فخور جدا ببلدي وأهل بلدي، وسعيد بهذا الحدث الكبير".

وأضاف  رئيس هيئة تنشيط السياحة :"أطلقنا 150 حملة توعية بأهمية الترويج السياحي من بينها حملة "اكتشف مصر".
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